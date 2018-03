Auvergne, France

Si vous voulez prendre le train entre Clermont et Paris dans les prochains jours, il va falloir bien viser. Avant la grève qui commence mardi, il y a d'abord un week-end de travaux. La SNCF profite de ce week-end pascal où les voyageurs sont assez peu nombreux pour ce qu'elle appelle une opération coup de poing. Le principe est de concentrer les travaux sur une durée assez courte et moyennant une coupure de la ligne plutôt que de faire les travaux de nuit, lorsqu'il n'y a plus de trains, ce qui ferait s'étaler le chantier sur plusieurs semaines.

Samedi et dimanche, ce sont deux ponts qui vont être repris, à Vichy et Creuzier-le-Vieux. Ils ne seront pas remplacés mais leur étanchéité sera refaite. Pour cela, il faut enlever la voie et le ballast pour coller une membrane neuve permettant de protéger l'ouvrage d'art, avant de reposer la voie. Cela suppose donc de couper toutes les circulations jusqu'à dimanche soir avant une reprise du trafic, au ralenti dans un premier temps à hauteur des travaux.

Des cars de substitution pour les TER

Conséquence, il n'y aura aucun train, ni Intercités ni TER. Les trains régionaux seront remplacés par des cars. Quant aux Clermont-Paris, ils sont carrément supprimés. Il existe pourtant un itinéraire de détournement possible entre Riom et Saint-Germain des Fossés, via Gannat. C'est d'ailleurs l'itinéraire historique de la ligne du Bourbonnais mais il n'est pas électrifié (la SNCF a préféré électrifier la ligne via Vichy pour pouvoir desservir la cité thermale). Il faudrait donc faire tracter les trains par une locomotive diesel de Clermont à Saint-Germain des Fossés, une solution complexe et trop coûteuse pour une période où le trafic est limité.

La circulation des trains reprendra donc normalement lundi matin, mais pas pour longtemps puisque la grève contre la réforme de la SNCF débute mardi. Les prévisions de circulation ne seront connues que dimanche après-midi.