Pas de train entre Givors et Saint-Étienne pour les ponts de la Toussaint et du 11 novembre

Les travaux entrepris depuis la mi-septembre dans le tunnel de Couzon, en gare de Rive-de-Gier, vont nécessiter d'interrompre entièrement la circulation des trains sur la ligne Givors / Saint-Étienne, pendant les ponts de la Toussaint (du 29 octobre au 1er novembre) puis du 11 au 13 novembre.

ⓘ Publicité

Durant ces deux périodes, les trains seront remplacés par des bus qui circuleront entre Givors-ville et Saint-Étienne Châteaucreux. En revanche, les trains continuent à circuler normalement entre Givors-ville et Lyon Part-Dieu ainsi que Lyon-Perrache, à l'aller comme au retour. Pas d'impact non plus pour les trains qui circulent entre Saint-Étienne Châteaucreux et Le Puy-en-Velay, via Firminy (aller-retour).

La SNCF précise que la correspondance sera assurée entre les cars et les trains de la ligne Saint-Étienne - Lyon. Idem pour la ligne Saint-Étienne - Le Puy-en-Velay. Les horaires sont disponibles sur le site des TER de la région AURA .