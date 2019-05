Pas de train entre Limoges et Paris pendant le pont de l'Ascension

De nouveaux travaux de modernisation du réseau vont avoir lieu à partir de ce jeudi (30 mai) et jusqu'a dimanche (2 juin) sur le réseau SNCF dans la région. Conséquence, la circulation des trains Intercités entre le Limousin et la capitale est suspendue pendant ce week-end de l'Ascension.

Limoges, France

Pendant l'Ascension, ne cherchez pas à monter... à Paris depuis Limoges par le rail. Le trafic ferroviaire sur la ligne POLT est interrompue à partir de ce jeudi midi et jusqu'à dimanche matin 8h. La circulation des trains est totalement coupée entre Argenton-sur-Creuse et Le Palais-sur-Vienne.

Des bus de substitution prévus

La SNCF profite du pont pour réaliser des travaux. Il s'agit précisément de permettre la circulation en sens inverse des trains sur les deux voies (pour pouvoir continuer à rouler quand une voie est inutilisable pour cause de travaux ou de rame en panne). Un gros chantier qui était devenu obligatoire.

Des cars de substition sont censés permettre une continuité du service, notamment pour les usagers limousins qui travaillent vendredi et qui auraient besoin de se rendre à Paris.

Un nouveau week end de travaux aura lieu pendant le week-end de la Pentecôte du 8 au 10 juin. La circulation des trains sera totalement interrompue entre Paris et Orléans, Orléans et Tours, Orléans et Bourges ainsi qu'entre Paris et Châteaudun.