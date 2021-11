Des travaux perturbent la circulation des trains ce week-end en Bretagne

La circulation ferroviaire est totalement interrompue jusqu'à dimanche dans le Nord-Finistère, pour permettre de remplacer les aiguillages de la gare de Landerneau. Une opération "coup de poing" prévue de longue date. Pas de trains non plus entre Rennes et Saint-Brieuc. Des cars sont mis en place.

Aucun train ne circule ce week-end dans le Nord-Finistère. Depuis ce jeudi 14 heures et jusqu'à dimanche 14 heures, des autocars transportent les voyageurs entre Morlaix et Brest. Car d'importants travaux sont menés en gare de Landerneau pour renouveler 2 kilomètres de voies. Le chantier, entamé début septembre, se déroule essentiellement de nuit. Mais pour changer les aiguillages, il fallait pouvoir interrompre les circulations pendant trois jours consécutifs.

Le moment n'a bien sûr pas été choisi au hasard, au cœur d'un week-end prolongé, pour perturber le moins possible l'exploitation. En 72 heures, les huit aiguillages de la gare de Landerneau -âgés d'une trentaine d'années- doivent être remplacés. Les opérations vont mobiliser jusqu'à dimanche 170 personnes.

4 heures pour aller de Brest à Rennes

Pour les voyageurs, le week-end s'annonce délicat. Tous les TGV arrivent ou partent de Morlaix. Et tous les TER BreizhGo seront remplacés par des cars sur les lignes Quimper-Brest, Brest-Morlaix, Brest-Landerneau et Brest-Lannion.

Mais ce n'est pas le seul chantier du week-end. A Rennes, un passage à niveau doit être supprimé, ce qui a pour conséquence l'arrêt du trafic entre Rennes et Saint-Brieuc vendredi et samedi. Là aussi, des cars sont mis en place. Les voyageurs souhaitant aller de Brest à Rennes ce samedi doivent ainsi prendre un car jusqu'à Morlaix, puis un train direction Saint-Brieuc et enfin un autre car pour rejoindre la capitale bretonne. Soit au moins quatre heures, le double du temps de trajet habituel.

L'information est passée, affirme Denis Déléris, directeur adjoint de SNCF Réseau en Bretagne : "les habitués du TER sont informés depuis fin août, quand ils ont reçu les fiches horaires, et puis dans les deux dernières semaines, on a renforcé ces informations par des affichages en gare et nos abonnés ont aussi reçu des e-mails. Et puis nos cheminots seront en gare et dans les trains, pour les informer."