Pas de trains sur la ligne Polt ce week-end à cause de travaux

Pas de trains sur la ligne Polt jusqu'à dimanche, début d'après-midi. La circulation est complètement interrompue sur l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse depuis ce jeudi matin à cause d'un nouveau long week-end de travaux. Comme à chaque fois, depuis plusieurs années il s'agit de travaux de maintenance et de modernisation de la ligne.

Ce week-end, deux chantiers ont lieu en Limousin. Il y a d'abord le renouvellement de voies dans le tunnel du Theil entre Uzerche et Brive, deux fois 350 mètres à remplacer. Le second chantier a lieu entre Limoges et Châteauroux, des travaux d'amélioration du réseau hydraulique du tunnel de Saint-Sulpice.

à lire aussi L'Etat s'engage financièrement dans le plan de rénovation de la ligne ferroviaire POLT

On a désormais l'habitude de ces opérations menées par le gestionnaire des voies. SNCF Réseau profite de long week-end fériés pour réaliser des chantiers en continu, mais sur une courte durée, plutôt que de les étaler dans le temps, avec les perturbations qui pourraient en découler.

Les derniers Intercités sont donc partis ce jeudi matin de Paris-Austerlitz, de Limoges ou encore de Brive. C'est maintenant parti pour 72 heures de travaux. Aucun train ne circulera avant dimanche, à la mi-journée.