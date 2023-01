"Pas de tram et très peu de bus demain à Nice" Dominique Mazzaferro conducteur de bus

Dans les trains, la SNCF prévoit 1 TGV sur 3 dans Sud-Est et 1 TER sur 10 seulement en circulation.

Selon la CGT il n'y aura même aucun train entre Cannes et les Arcs, aucun train aussi à Breil. Et service minimum sur le littoral. Et ça ne sera pas mieux dans les bus et les tramways de la Métropole de Nice, selon Dominique Mazzaferro conducteur de bus à ligne d'Azur depuis 19 ans, et représentant de section syndicale UNSA invité de France Bleu Azur ce mercredi 17 janvier : " Il n'y aura pas de tram et très peu de bus, on pense qu'on sera 80% de grévistes à Ligne d'Azur"

avant d'ajouter :"C'est un prise d'otage n'ayons pas peur des mots il faut mettre un peu la pression et ne pas se contenter de chanter dans la rue".

