Pas de tram, peu de bus, moins de TER : le point réseau par réseau sur la grève dans les transports azuréens

Trains, bus, cars et tram : tous les transports en commun niçois et azuréens seront perturbés par l'appel à la grève de plusieurs syndicats contre la réforme des retraites. On fait le point réseau par réseau, ligne par ligne.

Nice, France

Pas de tram, peu de bus, moins de TER... mardi galère, voire noir, dans les transports en commun niçois et azuréens. Plusieurs syndicats de la SNCF et de Lignes d'Azur appellent à la grève contre la réforme des retraites.

SNCF

Attention, ça commence ce lundi soir à 20h ! Le trafic des TER sera perturbé, plus ou moins selon les lignes. Ainsi, 4 trains sur 5 devraient circuler sur la ligne Nice-Breil, mais seulement 3 sur 5 sur toutes les lignes littorales, que ce soit la ligne Marseille-Nice ou la ligne Les Arcs/Grasse-Cannes-Nice-Vintimille.

Mais ce chiffre est une moyenne sur la journée ! Par exemple, pour prendre le train à Cannes et arriver à Nice-Thiers à 9h maximum, il ne faudra compter que sur six trains sur les douze qui circulent habituellement. Ceux qui partent de Cannes à 6h11, 6h44, 7h12, 7h44, 7h54, 8h12 sont supprimés.

Prévisions de circulation de la SNCF © Radio France - SNCF

Le trafic des TGV sera quasiment normal. Pour toutes les informations sur la circulation des trains, vous pouvez consulter le site des TER de la région, le site Oui SNCF, ou le site de la SNCF. Vous pourrez suivre également le trafic en temps réel sur le compte Twitter des TER de la région @TERSUD_SNCF ou @SNCF. Par téléphone, vous pouvez joindre pour l'info trafic Grandes lignes le 0 805 90 36 35, et pour l'info trafic régional le 0 800 11 40 23.

Cars

Si vous pensiez vous rabattre sur les cars, là encore le trafic sera perturbé selon Sud Mobilité. Ainsi, seul un car sur deux circulera entre Cannes et Nice, un sur trois entre Grasse et Nice, et à peine un sur cinq entre Vence et Nice.

Lignes qui devraient être perturbées

Ligne 200 : Nice – Antibes – Cannes : en moyenne 1 bus sur 2 en circulation

Ligne 230 : Nice – Sophia-Antipolis : en moyenne 1 bus sur 2 en circulation

Ligne 232 : St-Laurent-du-Var – Sophia-Antipolis : seuls les 12h15- 18h15 de Sophia et 13h15 de St-Laurent n seront pas assurés

Ligne 233 : Vence – Sophia-Antipolis : seul le 6h55 de Vence ne sera pas assuré

Ligne 400 : Nice – Vence (par St Paul) : en moyenne 1 bus sur 5 en circulation

Ligne 500 : Nice – Grasse : en moyenne 1 bus sur 3 en circulation

Ligne 600 : Cannes – Grasse : en moyenne 1 bus sur 2 en circulation

Ligne 610 : Cannes – Grasse (par Pégomas) : en moyenne 1 bus sur 3 en circulation

Ligne 610bis : La Roquette-sur-Siagne – Cannes : seules les courses pour le collège des Mûriers seront assurées (7h27 et 8h27)

Ligne 611S : Auribeau – Mandelieu : seul le 8h50 sera assuré

Ligne 630 : Cannes – Sophia – Valbonne : en moyenne 2 bus sur 3 en circulation

Lignes qui ne devraient pas circuler

Ligne 210 express : Nice Aéroport – Cannes

Ligne 250 express : Nice Aéroport – Antibes – Vallauris

Ligne 300 : Nice Vauban – La Grave de Contes : entre 9h30 et 15h00

Lignes 301 / 302 / 303 /304 : Sclos-de-Contes / Berre-les-Alpes / Coaraze – La Grave de Contes : entre 9h30 et 15h00

Lignes 340 / 360 : Nice – L’Escarène - Lucéram : entre 9h00 et 15h00

Ligne 400 Scolaire : Vence/ La Colle-sur-Loup/ Villeneuve-Loubet – Lycées de Cagnes-sur-Mer

Ligne 500S : Roquefort-les-Pins – Grasse

Ligne 530 : Grasse – Sophia-Antipolis

Tram et bus de la métropole

C'est carrément un mardi noir qui attend les usagers des transports en commun de l'agglomération niçoise, si l'on en croit les prévisions de trafic de Lignes d'Azur. Vous pouvez suivre l'info trafic sur @infolignesdazur

Tram

Aucun tram ne circulera sur les deux lignes.

Bus

Les lignes de bus "à effet tram" 5, 6, 7 et 8 seront totalement interrompues. La ligne 9 ne circulera pas le matin, et sera perturbée l'après-midi.

Les lignes de bus "essentielles" 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 et 21 seront totalement interrompues. Les lignes 19 et 22 seront perturbées.

Les lignes de bus "de proximité" 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 57, 64, 66, 71, 79, 80, 82, 83 et 84 seront totalement interrompues.

La ligne Express 3 et les lignes CADAM Est et Semi-direct seront totalement interrompues.

Les lignes scolaires A, C, E, F, L, M, P, R, S, V, W, 51D, 75D, Saint-Laurent-du-Var SLV1, SLV2, SLV4, et Cagnes-sur-Mer G, H, I, J, O, Q, T/Y seront totalement interrompues.

Les Lignes à la carte C1 et C5 seront totalement interrompues.

Le service public de transport des personnes à mobilité réduite, Mobil’Azur, sera totalement interrompu.

Services

Les agences commerciales Lignes d’Azur et tous les Parcazur (P+R) seront fermés.

Les lignes de bus perturbées

Les lignes de bus 9, 19, 22, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 72, 74, 75, 76, scolaires Saint-Laurent-du-Var SLV3 et SLV5 et à la carte C2, C3 et C9.

Ce qui devrait fonctionner

Les lignes de bus 22, 59, 65, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94 et 706.

Les lignes Express 1 et 2.

La ligne CADAM Nord.

Les lignes scolaires K, École du château, Gilette, 51C, Cap d’Ail, 510a, 510b, 510c et 510d.

Les lignes à la carte C4, C6, C7, C8, C10 et Haut Pays.

En voiture

Préparez-vous à de gros bouchons sur l'autoroute A8 et sur les grands axes niçois. Si toutefois vous vous risquez jusqu'au centre-ville de Nice, sachez que le stationnement sera gratuit pour tous dans toute la ville.