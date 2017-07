Pas de tramway pendant deux mois à Clermont-Ferrand

Après la longue fermeture de la section sud l'année dernière pour les travaux du viaduc Saint-Jacques, cette fois c'est toute la ligne A qui est fermée dès ce lundi. La circulation des trams doit reprendre le lundi 28 août.

L'été doit permettre de réaliser de gros travaux de maintenance de la plateforme, usée au fil des passages des roues. Une usure différente suivant les endroits; elle est assez faible là où la plateforme de roulement est en béton, en particulier au centre ville, elle est plus forte lorsque la bande de roulement est en goudron. C'est l'inconvénient du tramway sur pneu, sa construction coûte moins cher mais il demande un entretien plus important.

Il y aura donc des chantiers un peu partout le long de la ligne, pour remettre la plateforme en bon état ou bien changer les rails de guidage. Mais les travaux seront plus compliqués dans quatre carrefours où la circulation sera très difficile. Il sera même impossible de traverser la voie du tram en voiture dans deux de ces carrefours:

- Le carrefour des Salins, de ce lundi jusqu'au 19 juillet.

- Le carrefour de Chanturgue (près de la gendarmerie), du 20 juillet au 3 août.

Dans les deux autres carrefours, la circulation restera possible mais sera perturbée:

- Le carrefour des Vignes, de ce lundi jusqu'au 4 août.

Le carrefour de Neyrat, du 17 juillet au 11 août.

Des bus de substitution

Les travaux doivent durer sept semaines avant une semaine d'essais nécessaires avant la remise en marche. Si tout va bien, le tram doit donc circuler à nouveau le lundi 28 août.

Pendant toute cette période, le tram sera remplacé par des bus de substitution. Ils respecteront les mêmes horaires et les mêmes fréquences de passage mais les temps de parcours seront plus long. Ils ne pourront pas passer partout, en particulier pas au centre ville. Les pistes cyclables de l'avenue de la République sont aussi sacrifiées pour l'occasion, les arrêts de bus sont installés à leur place. Le nœud de correspondance de Jaude ne pourra plus fonctionner, le point de correspondance provisoire sera donc la station Balainvilliers.

Depuis sa mise en service il y a 10 ans et demi, le tramway de Clermont a transporté plus de 140 millions de voyageurs et parcouru 10 millions de kilomètres.