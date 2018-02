Une nouvelle fois en raison de la météo, les transports scolaires seront encore suspendus ce jeudi prévient le Conseil régional des Hauts-de-France dans l'Oise, l'Aisne et à l'est de la Somme.

Amiens, France

Le Conseil régional des Hauts-de-France décide une nouvelle fois de suspendre les transports scolaires ce jeudi dans l'Oise, l'Aisne et à l'est de la Somme, cette fois à cause du verglas. La liste des communes concernées dans la Somme a été élargie.

Cliquez sur ce lien pour voir la liste détaillée des lycées, collèges et écoles concernés dans la Somme.

⚠❄ [Transport scolaire et interurbain] La suspension du trafic est prolongée jusqu'au jeudi 8 février inclus pour les départements de l'#Aisne, de la #Somme et de l'#Oise. Toutes les informations ⬇ https://t.co/FgkaTsAHWjpic.twitter.com/HmA0kBZg6L — Hauts-de-France (@hautsdefrance) February 7, 2018

Le Rectorat de l'Académie d'Amiens indique que l'accueil des élèves et les cours sont maintenus dans les établissements.