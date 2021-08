Pas de trêve estivale pour le fauchage des routes tourangelles

"Habituellement, en juillet et août, c'est une période où on ne fauche pas." Pascal Boucher et ses équipes vivent un été pas comme les autres. Responsable de l'exploitation des routes départementales dans le secteur de Bléré, il doit engager ses agents sur des opérations de fauchage, même en plein mois d'août.

"Cette année, on n'arrête pas de faucher depuis début mai". Car la végétation n'arrête pas de pousser. Sur ce secteur, 70 mm de pluie sont tombés en mai, plus de 100 mm en juin et encore plus de 80 en juillet. Du jamais vu depuis plus de 50 ans.

A certains endroits, nous devons même faire une troisième passe ", Pascal Boucher

Du coup, le contraste est saisissant avec les trois derniers étés où le bord des routes était complètement grillé. " Cette année, on a eu une deuxième repousse assez importante au niveau de la végétation", explique Pascal Boucher. "Donc nos équipes sont encore mobilisées sur la deuxième passe. Et même à certains endroits, nous réalisons une troisième passe".

Avec 3 000 km de routes départementales, sans oublier 200 km supplémentaires de pistes cyclables, les services du département d'Indre-et-Loire comptent au total 24 tracteurs et 80 agents mobilisés pour faucher le bord des routes. Les accotements en priorité puis les fossés.

A Tours, les arbres se refont une santé

Dans les services des espaces verts, là aussi, tontes, désherbages et débroussaillages se multiplient au cœur de cet été décidément atypique. Mais Jacques Boutaud préfère retenir le positif. Pour le responsable du patrimoine arboré à la ville de Tours, un quatrième été caniculaire et sec consécutif aurait été une catastrophe pour la végétation.

"Les arbres récupèrent, on voit des pousses plus longues que les années précédentes, il y a des arbres qui reverdissent mieux et qui vont pouvoir refaire un peu de réserves. Ça va donc les sauver. Pas tous malheureusement. On a perdu par exemple des bouleaux ou encore des charmes."