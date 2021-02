A cause de l'épidémie de Covid qui continue d'être particulièrement présente, notamment en Grande-Bretagne, la Brittany Ferries a annoncé ce mercredi que les transports de passagers sont une nouvelle fois retardés. Quatre navires resteront donc à quai jusqu'à mi-mai au moins.

Pas encore de retour à la normale pour la Brittany Ferries entre la France et la Grande-Bretagne

Le retour à la normale n'est toujours pas à l'ordre du jour pour la Brittany Ferries. La direction de la compagnie maritime a annoncé ce mercredi qu'elle retardait, à cause de l'épidémie de Covid, la reprise des rotations passagers. Une décision forcée par les restrictions imposées entre la France et la Grande Bretagne, toujours strictes et qui ne permettent pas d'envisager un trafic habituel. "Nous regrettons sincèrement les perturbations que ces annulations vont entraîner pour nos clients", explique Christophe Mathieu, président du directoire.

Quatre navires restent à quai

Dans un premier temps, la Brittany Ferries envisageait une reprise sur toute les lignes à la mi-mars. "Mais la réalité est que la plupart des gens ne sont pas autorisés à voyager. Nous enregistrons des niveaux de réservations historiquement bas et de fait, il n'est donc tout simplement pas viable d'exploiter des lignes déficitaires pour l'instant", poursuit Christophe Mathieu. Ainsi, quatre navires prévus initialement en renfort vont rester à quai jusqu'à la mi-mai, au moins, le temps que les restrictions des dexu côtés de la Manche s'assouplissent.

Ces navires sont les suivants :

Le "Barfleur", sur la route Cherbourg-Poole.

Le "Bretagne", sur la route Saint-Malo-Portsmouth.

Le "Cap Finistère", sur les routes Portsmouth-Bilbao et Portsmouth-Santander.

Le "Pont-Aven", sur les routes Roscoff-Plymouth, Plymouth-Santander et Roscoff-Cork.

Les voyages essentiels et le fret

Seuls une infime partie du trafic peut donc être maintenue d'ici là. Pour assurer les voyages essentiels et le fret, ils sont 6 navires à maintenir une activité minimale :