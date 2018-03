Avignon fait partie des villes où la pratique de la bicyclette n'est pas évidente. Elle est jugée _"_plutôt défavorable" par la Fédération des usagers de la bicyclette.

C'est un mieux que Marseille, jugée "très défavorable".

Globalement, la Fédération estime que seulement 21 villes sur 316 ont une note supérieure à la moyenne, permettant de circuler à vélo de manière simple, confortable et sécurisée. "Les enfants et les seniors sont exclus de la mobilité à vélo", selon la FUB.

- Fédération des usagers de la bicyclette

Parmi les bons élèves en revanche, Strasbourg, Grenoble et la Rochelle. La Fédération a enregistré plus de 113.000 contributions et a représenté 316 communes.

Pour encourager la pratique, les répondants aux questionnaires plébiscitent un réseau cyclable complet et sans coupure (79%) notamment.