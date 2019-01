Pas ou peu de ramassage scolaire ce jeudi matin en Sarthe

Les transports scolaires sont suspendus toute la journée à cause du risque de verglas. Décision prise par le conseil régional en charge du service. Tous les cars restent au dépôt ce matin à l'exception de ceux de Sablé et La Flèche qui fonctionneront normalement.

Le Mans, France

En Sarthe :

En raison de la baisse des températures et du fort risque de verglas sur les chaussées, les transports scolaires sont suspendus pour toute la journée du jeudi 31 janvier en Sarthe, sur tous les secteurs scolaires sauf ceux de Sablé sur Sarthe et La Flèche qui fonctionneront normalement.

Les lignes TIS ne fonctionneront pas ce matin à l’exception de la ligne 3, de la ligne 6 entre La Suze et Sablé sur Sarthe, et de la ligne 8 entre Noyen sur Sarthe et La Flèche.

Les services interurbains reprendront dans la journée suivant l'état du réseau.

