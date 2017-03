Pas (ou peu) de train entre la Franche-Comté et Paris le weekend des 18 et 19 mars

Les 18 et 19 mars, la SNCF suspend le trafic à Paris Gare de Lyon et Bercy, pour la mise en service d'un nouvel aiguillage. Il n'y aura pas de train entre Paris et la Bourgogne-Franche-Comté, mais des redirections vers les gares de Strasbourg, Mulhouse et Bourg-en-Bresse pour les Francs-Comtois.

La SNCF est claire : le weekend des 18 et 19 mars, elle conseille d'éviter de prendre le train entre la Bourgogne Franche-Comté et Paris. Après déjà une semaine de perturbations, le chantier pour la mise en service d'un poste d'aiguillage informatisé entraîne la fermeture des gares de Paris Gare de Lyon et Bercy. Aucun train, ni TER, ni TGV, ne circulera entre ces gares et Dijon, et au-delà Besançon et Belfort. Le trafic est suspendu à partir de vendredi 17 mars à 23h59, jusqu'au dimanche 18 à 23h59.

Des trains réorientés vers d'autres gares

Si vous ne pouvez pas reporter votre voyage, gagner Paris ne sera pas totalement impossible : la SNCF réoriente des trains vers d'autres gares, mais le temps de trajet sera grosso modo doublé puisqu'il faudra toujours passer par la gare de l'Est. Les solutions alternatives sont les suivantes :

Besançon - Strasbourg - gare de l'Est

Belfort - Mulhouse - gare de l'Est

Lons-le-Saunier - Bourg-en-Bresse - gare de l'Est

Dole - Dijon - Bourg-en-Bresse - gare de l'Est

Dole - Dijon - Strasbourg - gare de l'Est

Dole - Besançon - Strasbourg - gare de l'Est

Les conséquences du chantier d'aiguillage sur la circulation des trains les 18 et 19 mars 2017. - SNCF

Pour se renseigner en temps réel, la SNCF conseille aux voyageurs d'utiliser l'application mobile SNCF sur leur smartphone, de consulter les panneaux en gare où seront également présents des agents en gilets rouges. Attention, d'autres perturbations, moins importantes, sont attendues le weekend des 25 et 26 mars, puis en avril, les 1er et 2 avril, ainsi que les 8 et 9.