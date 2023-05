"Pas touche à mon périph" : une pétition contre le projet de voie réservée sur le périphériqe

Les élus de droite à la région se mobilisent contre le projet de la ville de Paris de réserver une voie au covoiturage et aux transports en commun sur le périphérique après les JO de Paris 2024. Une pétition, intitulée "Touche pas à mon périph!", a été lancée par Vincent Jeanbrun, maire de l'Haÿ-les-Roses et président du groupe Ile-de-France Rassemblée à la région Ile-de-France.

"Cette opération a pour but de sensibiliser les Franciliens sur ce nouveau projet fou porté par la Maire de Paris qui veut toujours plus refermer Paris sur lui-même, au détriment des millions de Franciliens qui y travaillent sans avoir les moyens de s'y loger", écrit l'élu dans un communiqué. Il dénonce l'absence d'étude d'impact sur ce projet et ses conséquences économiques, touristiques, institutionnelles et environnementales.

La Ville de Paris a lancé le 17 avril une consultation en ligne sur son projet de créer une voie dédiée au covoiturage et aux transports en commun sur le périphérique à l'issue des JO de Paris 2024. Tous les Français sont invités à déposer leur avis. Le site "touchepasamonperiph.fr" invite d'ailleurs les signataires de la pétition à déposer également une contribution sur la plateforme de la Ville de Paris.

En plus de cette pétition, Vincent Jeanbrun annonce que "des actions concrètes seront menées auprès des usagers du périphériques et des millions de Franciliens impactés", rappelant que 40% des trajets réalisés sur le périphérique sont des trajets banlieue-banlieue.