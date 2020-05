Les professionnels normands du transport de voyageurs "oubliés" des aides gouvernementales

_"_Elles sont les oubliées du plan d'aide de 18 milliards du gouvernement alors qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'acheminement des touristes sur les différents sites normands" s'inquiète le secrétaire général de l'OTRE - l'Organisation des Transporteurs Européens - en Normandie, Philippe Bonneau. Avant de rajouter : "vous avez tout un tas d'entreprises qui emmènent les voyageurs sur les plages du débarquement, mais aussi sur les circuits normands de la gastronomie ou de l'architecture, pour faire le tour des abbayes notamment. Sans parler des nombreux véhicules qui font du transport vers les aéroports parisiens, voire depuis les aéroports normands vers le Mont-Saint Michel. Aujourd'hui, beaucoup de ces entreprises sont à l'arrêt et elles risquent demain de déposer le bilan."

"Pas un centime n'est prévu pour le transport de voyageurs" regrette l'OTRE dans son communiqué qui vient d'écrire au Premier Ministre pour corriger rapidement le tir, estimant que cet "oubli" va bénéficier aux entreprises low cost des pays de l'Est et d'Europe centrale. En jeu, les emplois de milliers de salariés du secteur, sans parler des conséquences directes pour les hôtels, restaurants et autres sites touristiques privés de cette manne financière.