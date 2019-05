Le président de la Corrèze Pascal Coste veut vite rouler de nouveau à 90km/h

Corrèze, France

Edouard Philippe a annoncé ce jeudi qu'il ne voyait "aucun inconvénient" à laisser aux conseils départementaux la possibilité de remettre des routes à 90 km/h. Autrement dit, à choisir sur quelles routes on peut rouler à 90 et sur lesquelles il faut laisser le 80, voire baisser même à 70. C'est exactement ce que Pascal Coste demandait depuis le 1er juillet 2018 lorsque la vitesse avait été abaissée. Il a en revanche mal pris l'appel à la "responsabilité" des présidents de ces conseils départementaux dans le choix des routes qui seront remises à 90. "C'est scandaleux" a même réagi le président de l'exécutif corrézien. "Édouard Philippe serait quand même bien avisé de faire confiance aux collectivités locales pour pouvoir appliquer certaines mesures".

1000 kilomètres à 90 km/h

Pascal Coste attend maintenant avec impatience la promulgation officielle de cet assouplissement des 80. "Ça serait bien que ce soit en route pour le 1er juillet, ça ferait un an après ...". D'ici là il veut réunir le préfet, les maires, les forces de police et de gendarmerie, les associations de sécurité routière et d'usagers de la route pour finaliser la carte des limitations de vitesse dans le département. Un projet existe déjà qui comprend environ 1000 kilomètres de routes, essentiellement les axes dits structurants, qui pourront repasser à 90 km/h. La carte finale sera ensuite mise en ligne sur le site monavis.correze.fr. Et pascal Coste promet qu'il prendra les arrêtés nécessaires pour rouler de nouveau à 90 "dès la promulgation de la loi".