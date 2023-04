Pascal le grand frère de passage à Laval pour sensibiliser les jeunes sur les risques de l'alcool au volant

Depuis quatre ans, Pascal Soetens fait un tour de France des autoécoles indépendantes pour sensibiliser les jeunes sur la sécurité routière. Après Flers dans l'Orne samedi 16 mars 2023, il était à Laval ce dimanche pour sa 50ème intervention. À l'autoécole Orion située avenue Robert-Buron, l'animateur télé, connu pour son émission "Pascal le grand frère" sur TF1 entre 2006 et 2012, a fait une démonstration du simulateur de conduite.

Mettre en place un examen obligation sur la prévention routière

Pascal Soetens a aussi un message à faire passer à l'État pour qu'il s'empare des dangers liés à la consommation d'alcool au volant. "Il est clair que l'État doit se réveiller, lance l'éducateur. Il devrait essayer de mettre en place une espèce d'examen obligatoire sur la sécurité routière et sur la prévention routière, sur l'effet de l'alcool au volant et des stupéfiants au volant."

Lors de ses interventions dans les autoécoles et dans les villes, il met en place des ateliers de sensibilisation, comme l'un à l'aide de lunettes déformantes. "On dessine une espèce de parcours, avec des plots qu'il faut contourner à pied, avec cette paire de lunettes, précise-t-il. Elles font l'effet de 0.6 grammes d'alcool par litre de sang. La vue est troublée et on a l'impression que les gens sont vraiment sous l'emprise d'alcool, ils titubent. On leur dit que les plots symbolisent des piétons et qu'il ne faut pas les écraser. Mais la plupart des gens marchent dessus. Après, ils nous disent 'c'est bizarre, j'ai la tête qui tourne, je ne me sens pas bien.' Alors moi je leur explique que s'ils abusent de l'alcool, ce sont ces effets-là qu'ils vont ressentir."

Pascal Soetens a fait une démonstration de simulateur de conduite, pour montrer les bons gestes à adopter au volant. © Radio France - Selma Riche