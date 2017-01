Pascal Personne (aéroport de Bordeaux) invité spécial de France Bleu Gironde ce jeudi

Alors que le nombre de passagers bat tous les ans des records, le directeur de l'aéroport de Bordeaux s'explique sur France Bleu Gironde ce jeudi entre 8h et 8h30. Il évoquera notamment la concurrence de la LGV qui mettra juillet Bordeaux en train à 2h05 de Paris.

L'heure du grand défi a sonné pour Pascal Personne et l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Depuis plusieurs années, le directeur de l'aéroport se prépare à affronter la concurrence accrue du train. Le 2 juillet prochain, avec l'ouverture de la ligne à grande vitesse, il ne faudra plus que 2h05 pour effectuer le trajet en train entre la gare Saint-Jean et la gare Montparnasse. C'est pour cela que l'aéroport de Bordeaux a misé depuis 2010 sur l'international et le low-cost. L'ouverture du terminal Billi a permis le développement de nombreuses lignes par les compagnies Ryanair, Easy Jet ou Volotea. Pour commenter les résultats enregistrés en 2016 et évoquer ses nouveaux projets, Pascal Personne est l'invité spécial de France Bleu Gironde ce jeudi entre 8h et 8h30.

