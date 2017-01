VIDÉO Pascal Personne (aéroport de Bordeaux) : "Malgré la LGV, on a encore une carte à jouer sur Paris"

Invité de France Bleu Gironde, le directeur de l'aéroport de Bordeaux, s'est félicité du record de 5,8 millions de passagers accueillis en 2016. Et reste optimiste malgré la concurrence du train et l'arrivée de la LGV Paris-Bordeaux le 2 juillet prochain.

Le record de passagers et la stratégie du low-cost

"La force de cet aéroport c'est son équipe qui a beaucoup d'idées et le dynamisme du territoire. Bordeaux attire beaucoup. On est une destination en tant que telle. Notre objectif ces dernières années a été de relier Bordeaux au maximum de villes possibles. On avance année après année en cherchant chaque année des destinations supplémentaires. Nous avons atteint ce record, plus de cent destinations depuis Bordeaux et ça nous fait très plaisir. On est un aéroport à 45% low-cost aujourd'hui. C'est un peu plus que la moyenne européenne. On a pris ce virage en 2008-2009. Le terminal Billi a été un formidable accélérateur de trafic. Le low-cost prend des risques, se lance sur des destinations par forcément évidentes et souvent ça marche. Aujourd'hui, notre réseau vaut celui des aéroports de Lyon ou Marseille qui sont plus gros que nous.

La concurrence avec le train

Sur Paris, vous avez deux types d'aéroport. Roissy-Charles de Gaulle est avant tout une plate-forme de correspondance. Nous pensons avec le groupe Air France-KLM que cette desserte sur Roissy va continuer avec son trafic existant et même augmenter. Il n'y aucune raison que ça ne se passe pas comme ça. Sur Orly, une partie du trafic sera concurrentielle. Nos clients qui vont au centre ville de Paris vont être tentés de prendre le train. C'est plus commode. Il n'y a pas de procédure de sûreté. On en est conscient. Mais une partie des passagers ont également des correspondances vers les départements d'Outre-mer ou vers New-York. Et on gardera également tous ceux qui veulent rejoindre le sud de l’Île-de-France. Et puis, fin novembre, Air France a changé de discours. Le président du groupe a affirmé qu'il voulait se battre, estimant avoir encore des arguments en termes de qualité de service et de compétitivité sur les prix. On a encore une carte à jouer. On va donc garder 14 fréquences directes sur Orly et 6 sur Roissy à l'été 2017. Ensuite, en fonction de la compétition, Air France sera amenée à baisser ses vols sur Orly mais pas sur Roissy.

Les accès de l'aéroport

Alain Juppé a validé en 2014 un choix important, c'est le prolongement de ligne A du tramway jusqu'à l'aéroport. C'est un investissement de 70 millions d'euros. Les équipes travaillent et l'entrée en fonction devrait avoir lieu sans doute début 2020. C'est important. Par ailleurs, la Métropole va réaliser de gros efforts pour améliorer les accès routiers de l'aéroport. Elle a également co-financé la mise à deux fois trois voies de la rocade. C'est un très gros budget. Dans deux-trois ans, on aura une belle accessibilité.