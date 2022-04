Pass Navigo : l'expérience de la SNCF pour fluidifier les passages gare du Nord

Depuis près d'un an, la SNCF expérimente, à la gare du Nord, un dispositif destiné à rendre plus fluides les passages aux portiques pour les voyageurs munis d'un pass Navigo, ou de tout autre titre de transport.

"3... 2... 1... À vos titres de transport, prêts ? Validez !" : voilà ce que vous pouvez lire, dans certains couloirs de la gare du Nord, sur des affiches au fond jaune et orange. Il s'agit d'un "nudge." Traduction de ce mot anglais : un coup de coude. Autrement dit, une manière d'attirer votre attention, à l'approche des portiques de validation qui vous permettent d'accéder au métro, RER, ou Transilien.

Isabelle Collin, responsable de l'unité Nudge, c'est-à-dire de l'innovation comportementale, chez Transilien SNCF, explique : "L'idée, c'est de préparer les esprits, pour que l'usager ne sorte pas son pass au tout dernier moment." Objectif : éviter des embouteillages, en particulier aux heures de pointe, dans la plus grande gare d'Europe (800.000 voyageurs par jour avant le début de la pandémie de Covid-19).

Première interpellation du voyageur, quelques mètres avant d'arriver au portique de validation : "3... à vos titres de transport" © Radio France - Pierre Pillet

En approchant des portiques de validation, le voyageur est ensuite sensé tomber sur cette deuxième affiche © Radio France - Pierre Pillet

En place depuis un an, ces affiches se situent dans trois lieux de transition de la gare, "des endroits de rupture de trajet pour les usagers", détaille Isabelle Collin. Situées au-dessus de leur tête, ou sur un mur dans leur champ de vision, elles passent pourtant inaperçues auprès de certains. "Je n'avais absolument pas vu !" "Je ne saurais pas dire si elles étaient là avant" "Ces affiches-là ? Ah non je n'avais pas vu, désolé", déclarent trois voyageurs, en passant devant.

Dernière étape : le voyageur doit avoir préparé, sorti son titre de transport, au moment d'arriver aux valideurs. © Radio France - Pierre Pillet

Isabelle Collin estime que l'expérience a fait ses preuves : "On a pu observer qu'en moyenne, on avait un passage un petit peu plus fluide, avec un peu moins de personnes stationnées devant (les portiques) en cherchant leur titre. Notre prochain objectif, c'est d'étudier, au moyen de capteurs, la vitesse de passage" des usagers.

Le dispositif, également en place dans la gare du stade de France et celle de Pantin, va être expérimenté prochainement à Neuilly - Porte Maillot et à Melun.