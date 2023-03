Passe Navigo : la plateforme d'indemnisation est "partiellement indisponible en raison d'une forte affluence"

La plateforme de dédommagement, ouverte en raison de la dégradation du service sur le réseau de bus et de métro géré par la RATP, a ouvert ce mardi 14 mars, mais l'accès au site s'est vite retrouvé perturbé. Il est "partiellement indisponible" depuis ce mardi matin, indique Ile-de-France Mobilité. "Le site faisant actuellement face à une forte affluence, nous régulons le trafic", est-il écrit sur la page d'accueil, rendant impossible une demande d'indemnisation.

ⓘ Publicité

Page d'accueil de l'espace dédié aux opérations de dédommagement, sur le site d'Ile-de-France Mobilités, le 14 mars 2023 à 15h. - Capture d'écran

Contactée par France Bleu Paris, la régie de transports en commun assure que la plateforme sera de nouveau accessible d'ici à la fin de la journée mardi. Selon Ile-de-France Mobilité, il y a eu "plusieurs centaines de milliers de connexions simultanées" et ce matin, "près d'un million de personnes" se sont connectés. Rien ne sert de se précipiter, l'entreprise rappelle aux usagers qu'ils peuvent faire un dédommagement jusqu'au 14 avril, 23h59.

"Plus de 160.000 demandes traitées et acceptées"

Malgré ces difficultés techniques, "plus de 160.000 demandes ont déjà été traitées et acceptées", tient à souligner Ile-de-France Mobilités. Cette plateforme d'indemnisation a été annoncée, en février, par la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, en raison notamment de la dégradation de service sur le réseau de bus et de métro géré par la RATP entre septembre et décembre dernier.

Un demi mois va être remboursé aux personnes ayant eu un Passe Navigo pendant au moins trois mois durant cette période. Sont concernés, les détenteurs de Navigo Annuel , y compris Sénior, de Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur smartphone, de Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75, et de forfaits imagine R Étudiant et imagine R Scolaire. Pour rappel, 25% des bus prévus n'ont pas circulé sur le réseau de surface de la RATP pendant les quatre derniers mois de l'année 2022 ainsi que 10 à 20% des métros.