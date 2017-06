Pass obligatoire et à retirer pour circuler en voiture dans l'intra-muros d'Avignon pendant le festival

Les pass Festival sont encore disponibles pour les habitants de l'intra-muros. C'est la seule solution pour qu'ils puissent rentrer chez eux en voiture pendant le festival.

Pas de voiture ou presque pendant le festival d'Avignon - IN et OFF. A partir du 5 juillet, les voitures sont bannies de l'intra-muros entre midi et 2 heures du matin. C'est donc plus tôt qu'auparavant.

"On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent déjeuner en terrasse, et ça fait partie du côté paisible de l'intra-muros." - Laurence Lefèvre, adjointe au quartier intra-muros d'Avignon

Pour la troisième année, la mairie impose le pass Festival aux automobilistes résidant dans intra-muros. Cet autocollant à appliquer sur le pare-brise est le seul moyen de rentrer en voiture dans le centre-ville.

Il a été distribué dans les boîtes aux lettres, mais avec parfois des couacs : "Les gens les piquent!", affirme cet Avignonnais.

Pour obtenir un deuxième pass:

Les particuliers se rendent en mairie annexe (place des Carmes) avec les justificatifs : une carte grise, une carte d'identité, taxe d'habitation...

Les professionnels se rendent au service circulation à l'hôtel de ville avec justificatifs (Kbis...)

Pour plus d'informations : 04 13 60 50 55,.