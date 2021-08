Pass sanitaire à Caen : "ça rajoute du stress" aux voyageurs en car

Depuis lundi 9 août, le pass sanitaire est obligatoire dans les transports longue distance. Impossible de voyager sans le précieux sésame dans les TGV, les trains Intercités et les cars comme ceux de Blablabus et Flixbus. À la gare routière de Caen, les voyageurs tentent de s'y adapter.

Le pass sanitaire est désormais obligatoire dans les transports en commun de longue distance. Il faut donc présenter un test négatif de moins de 72 heures, un certificat de vaccination ou de rétablissement du Covid, afin de monter à bord d'un train Intercité, d'un TGV ou d'un car, comme les Blablabus ou les Flixbus. Les voyageurs essayent alors s'adapter.

À côté de la file d'attente pour le car direction Paris, Capucine se tient à l'écart. "J'ai oublié mon pass sanitaire, enfin j'ai oublié de faire un test", soupire-t-elle. Impossible alors de monter à bord du car. "Je vais aller à la pharmacie faire un test, sinon je ne pourrai pas monter dans le car. C'est à ce moment-là que je me rends compte que c'est hyper important d'avoir un pass, voire même d'être vacciné parce que là ça me ferme trop de portes."

"Du stress pour pas grand chose"

De son côté, Pierre est préparé. Le pass sanitaire, il était au courant, il a même organisé ses vacances en fonction. "J'ai attendu d'avoir mes deux doses de vaccination pour voyager, assure-t-il. C'est une petite contrainte mais qui se fait assez bien." Derrière lui, Esma a dû faire un test antigénique pour prendre le car. Elle n'a pas encore reçu sa deuxième dose de vaccination. "C'est du stress en plus avant de partir, se plaint-elle. J'ai été faire un test ce matin. Ça m'a pris du temps. J'ai perdu une heure. J'avais peur d'oublier des choses. Vraiment ça rajoute du stress pour pas grand chose."

Juste derrière Pierre, Esma et les autres, des voyageurs embarquent sur les quais de la gare de Caen direction Paris. Pour eux, pas besoin de pass sanitaire. Il ne s'applique pas aux déplacements en TER. "Je trouve ça bizarre, soupire Esma. Le car c'est la même chose qu'un train. On y est autant espacés. Alors pourquoi, eux ils n'en ont pas besoin mais nous si ? Si nous on en a un, ça devrait être la même chose pour tout le monde."

De son côté, Flixbus assure que le nombre de réservations n'a pas diminué à cause de l'instauration du pass sanitaire. L'entreprise ne craint pas une baisse de la fréquentation au mois d'août, une des périodes les plus importantes de l'année. "On est serein et confiant, assure Anna Hunold, responsable communication de Flixbus. Les gens ont eu un mois pour se préparer, donc il n'y a pas de raison de penser qu'ils vont massivement se détourner vers d'autres moyens de transports." La responsable précise que le nombre de cars sur le réseau est resté le même.