Pass sanitaire dans les trains : les usagers y sont en majorité favorables en gare de Poitiers

Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision ce jeudi sur la question de l'extension du pass sanitaire dans les bars, les restaurants et dans les transports. Interrogés en gare de Poitiers, les passagers s'y montrent en majorité favorables.

"Oulala !" La première réaction à la sortie du train en gare de Poitiers illustre l'épineuse question que doit démêler le Conseil constitutionnel ce jeudi. Alors que les Sages doivent dire si l'extension du pass sanitaire notamment dans les transport respecte la Constitution, une quinzaine de passagers de la SNCF ont accepté de donner leur avis sur le sujet.

"Moi je trouve que c'est normal" - Marie, 21 ans

Débarquant du train avec ses trois enfants, Gisèle, une agent de l'Education nationale, estimerait "normal que l'on étende la chose pour contraindre les gens à se faire vacciner. C'est sûr que c'est une coercition mais c'est nécessaire".

"Inadmissible !" - Véronique, une retraitée

Jean et Véronique, un couple de retraités, eux sont farouchement opposés à cette extension du pass sanitaire dans les trains. "Soi-disant c'est un pays libre mais en fait on nous oblige". "Si ce n'est pas la dictature, ça n'en est pas loin", ajoute son mari... qui vient de recevoir sa première dose.

"Toutes les mesures qui sont prises pour ralentir la propagation du virus sont les bonnes" - Jonathan, enseignant-chercheur à l'université de Poitiers

Chercheur à l'université, Jonathan déconseille les raccourcis sémantiques et les comparaisons mal inspirées. "Il y a des positions ou des comparaisons par exemple avec ce qui s'est passé lors de la Déportation qui sont vraiment indignes. Le gouvernement fait ce qu'il peut et il faut essayer de limiter la propagation du virus".

"Ca poserait problème à tellement de gens qui prennent le train pour aller travailler", estime Etienne, un étudiant en Licence d'économie. D'autres préfèrent encore ne pas se prononcer, à l'image de David, un jeune père de famille. "Quand on prend ces décisions, ce n'est pas pour embêter les gens, il y a une vraie maladie... C'est compliqué des deux côtés."

La CGT Cheminot 86 dit oui mais à plusieurs conditions

"Nous, on y voit pas de problème de fond, on n'est pas contre le pass sanitaire en lui-même ni contre le vaccin. En revanche, il va falloir faire attention à ce que les libertés des gens soient respectées. Du moment que le Conseil constitutionnel aura décidé que la liberté n'est pas entravée, on n'y voit aucun inconvénient", explique Abdelhak Bigaud, secrétaire de la CGT Cheminots dans la Vienne.

Le syndicat prévient toutefois qu'il sera "très attentif" sur la question des "moyens alloués par la SNCF, pour le personnel qu'il faudra pour vérifier les pass sanitaires". "Et surtout, qu'il n'y ait aucune sanction envers un agent qui ne voudrait pas ou ne pourrait pas verbaliser une personne qui serait dans l'incapacité de présenter un pass sanitaire".

En cas de feu vert du Conseil constitutionnel, la SNCF prévoirait d'effectuer dès lundi 9 août des contrôles aléatoires à bord des trains. Tout passager non vacciné ou sans test PCR risquerait une amende de 135 euros mais serait autorisé à poursuivre son voyage grâce au port du masque obligatoire.