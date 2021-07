Pass sanitaire : la SNCF promet des contrôles "massifs" dès début août

À quai à l'embarquement, mais aussi à bord, ou à la descente du train : la SNCF confirme ce jeudi que des contrôles "massifs" du pass sanitaire auront lieu dès qu'il sera obligatoire dans les trains longue distance, début août. "Un billet, un masque et un passe sanitaire : ce sont les trois éléments pour prendre le train à partir de début août", a souligné sur RTL le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet.

Tous les voyageurs souhaitant prendre un TGV (Inoui et Ouigo), un Intercités ou un train longue distance international au départ de la France sont concernés. En revanche, le pass ne sera pas obligatoire dans les TER et les Transiliens.

Des contrôles à quai, à bord et à l'arrivée

Le dispositif reposera sur des "contrôles massifs, partout et à tout moment du voyage", a ajouté l'entreprise via un communiqué. Les clients seront informés de ces obligations par courriel et par SMS lors de l'achat du billet et avant leur voyage.

Les contrôles à quai seront assurés "par des agents SNCF de différents métiers et pourront bénéficier de l'appui des forces de l'ordre, en particulier lors des périodes de pointe", précise la SNCF.

Les voyageurs qui tenteraient de voyager sans le document obligatoire feront l'objet d'une interdiction de monter à bord lors d'un contrôle à quai et d'une amende de 135 euros lors d'un contrôle à bord.

Le pass sanitaire pas exigé durant le week-end du 31 juillet au 1er août

Le projet de loi est actuellement examiné par le Parlement. Le gouvernement doit encore préciser la date précise de la mise en œuvre du pass sanitaire, il ne sera donc pas obligatoire lors du week-end de chassé-croisé du 31 juillet-1er août, selon la SNCF.

La SNCF assure par ailleurs que la lecture du pass sanitaire lors du contrôle permettra uniquement de savoir si celui-ci est valide ou non et qu'"aucune donnée ne sera conservée".