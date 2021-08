Pass sanitaire : "Un quart des trains seront contrôlés" ce lundi, assure Jean-Baptiste Djebbari

Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari était en déplacement ce lundi matin à la Gare de Lyon à Paris pour la mise en place du pass sanitaire dans les trains. Il assure "qu'un quart des trains seront contrôlés aujourd'hui".

Invité de France Inter ce lundi matin, il a indiqué qu'après "une semaine de rodage, de pédagogie et de souplesse", les contrôles se feront principalement "_à l'abord des qua_is", et il y aura aussi "éventuellement des contrôles aléatoires à bord des trains et possiblement des contrôles à l'arrivée d'un certain nombre de trains".

Dispositif de vérification "massif"

La SNCF avait promis vendredi un dispositif de vérification "massif". Les contrôles pourront "avoir lieu partout et à tout moment", précise le groupe. Les vérifications à quai seront assurées par des agents SNCF, agents d’escale, contrôleurs (ASCT), équipes de sûreté (SUGE), ou volontaires de l’information, identifiés par une chasuble bleue ou un brassard reprenant la charte "En train tous responsables", qu’ils soient salariés SNCF ou prestataires. Ils pourront bénéficier de l’appui des forces de l’ordre.

Le pass sanitaire - preuve d'une vaccination complète, d'un test négatif de moins de 72 heures ou du rétablissement du malade depuis moins de six mois - est désormais exigé pour monter à bord des trains interrégionaux et des TGV, mais pas pour les TER et trains de banlieue parisienne.