Montfort-sur-Meu, France

Depuis jeudi, les agents de l'Ille-et-Vilaine installent les panneaux à 80 kilomètres/heure : il y en a 80 justement dans tout le département. Près de Montfort-sur-Meu, seuls deux panneaux sont installés en amont d'un radar : "d'un point de vue réglementaire, ils ne sont pas obligatoires mais conseillés, et ce sont les seuls qu'on a à changer sur un territoire de 20.000 hectares", indique Christophe Martins, président de Montfort communauté.

Changer des panneaux, les agents départementaux le font déjà régulièrement en raison de la vétusté, lorsque les bandes réfléchissantes sont trop abîmées, ajoute Christophe Dréan, responsable du service construction dans l'agence départementale du pays de Brocéliande :

C'est assez simple d'un point de vue technique, ça prend un quart d'heures avec deux agents expérimentés.

_"Les panneaux à 80 km/h sont installés jeudi et vendredi, indique André Lefeuvre, vice-président du conseil départemental en charge des routes. Ils seront masqués pour éviter toute ambiguïté, et ne seront dévoilés que lundi et mardi"_. Coût estimé pour le département : 11.000 euros. L'Etat a promis de rembourser ces sommes.