Selon une étude réalisée par la Ligue contre la violence routière que publient ce dimanche nos confrères du JDD, les départementales 910 et 952, qui longent les autoroutes A10 et A85, présentent un nombre de tués par km de voie inquiétant.

C'est une étude saluée par le gouvernement, et qui va dans le sens du gouvernement. Alors que le décret qui officialise le passage de la limite de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires sans séparateur central est publié ce dimanche au Journal officiel, nos confrères du JDD publient ce 17 juin la carte département par département de l'accidentalité des routes départementales et nationales.

13 départementales tourangelles concentrent 50% des morts de la route

En Indre-et-Loire, les départementales 910 entre Tours et Châtellerault, et 952 entre Tours et Saumur, sont pointées du doigt. Cette dernière a compté 28 tués sur 80 km de voie entre 2006 et 2015, le ratio de morts par kilomètre le plus élevé du département.

Surtout, 13 de ces routes secondaires concentrent plus de la moitié des 242 morts de la circulation entre 2006 et 2015 en Indre-et-Loire, pour seulement 18% de la surface de routes du département. Et l'étude pointe la vitesse comme un des principaux facteurs de la mortalité routière, sans pour autant pouvoir relier le nombre de morts qu'elle comptabilise à la vitesse.

Selon l'étude de la Ligue contre la violence routière, "le département d’Indre-et-Loire, bien desservi par plusieurs autoroutes et de densité d’habitant moyenne, est cependant caractérisé par un nombre de tués important sur les RD. Les routes qui doublent une autoroute, comme la D910 ou une partie de la D952, présentent un nombre élevé de tués par kilomètre. A contrario, les grandes transversales D760 et D766 se signalent par un nombre de tués au kilomètre assez faible."

Cette étude a été réalisée par le docteur en médecine et spécialiste en accidentologie Claude Got, avec un agenda clair : démontrer que la vitesse est la cause majeure de l'accidentalité sur les routes. Sur la période étudiée entre 2006 et 2015, il y a eu au total 242 tués sur les voies sans séparateur médian d’Indre-et-Loire.