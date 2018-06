Midi-Pyrénées, France

La mesure prendra effet dans deux semaines, le 1er juillet. Elle a franchement agacé certain conseils départementaux comme ceux du Gers ou du Tarn. D’autres, sans sauter de joie non plus, vont s’y plier. Ce sera le cas du Lot : "la décision n'est pas lotoise mais nationale donc en bon républicain, nous allons œuvrer pour que tout soit en place même si la tâche est faible chez nous", explique Serge Bladinières, vice-président du département en charge des routes. Dans le Lot, la mesure concerne 48 panneaux pour un coût d’un peu moins de 8.000 euros que l’État remboursera, sur facture.

Pour d’autres la facture sera un peu plus élevée. tout ne sera sans doute pas prêt à temps. En Aveyron, 94 panneaux vont être installés pour un devis fourniture-installation de 34.000 euros. Francis Perez est le responsable du bureau exploitation routière "Nous interviendrons pendant la dernière semaine de juin. il n'est pas exclu que l'opération déborde sur la première semaine de juillet".

[Conseil Départemental de l'Aveyron] Non à la limitation de vitesse à 80 km/h https://t.co/1sexW8FYMx — Sébastien DAVID (@sebdavid12) April 29, 2018

En Haute-Garonne, quatrième réseau routier de France, 80% des routes sont concernées soit environ 5.000 km sur 6.200. Pour autant, seule une quarantaine de panneaux vont être remplacées par une société prestataire.

Au total en France c’est 20.000 panneaux environ qui vont être posés d’ici le début juillet.

Le décret sur les 80 km/h publié au Journal officiel https://t.co/rrlp0m1v4ipic.twitter.com/oIuAiJPkFN — France Bleu (@francebleu) June 17, 2018

Les routes les plus accidentogènes en Midi-Pyrénées

À la loupe, la Ligue contre la violence routière a décidé de recenser les routes les plus meurtrières, département par département en effectuant un ratio entre le nombre de kilomètres et le nombre de victimes entre 2006 et 2015.

► En Haute-Garonne : Seulement 16% de la longueur totale des routes sans séparateurs médian, concentrent la moitié des tués. Ce sont la D125 et la N125 dans le piémont pyrénéen entre Seilhan et Melles; dans le Muretain sur la D820 entre Roques et l'Ariège (Saverdun) et à l'ouest la D12 entre Seysses et Saint-Lys.

Le Gers, l'Ariège, l'Averyon : la moitié des morts sur 4 à 6 routes seulement

► Dans le Gers : six voies sans séparateur central cumulent 50% des tués alors qu’elles ne représentent que 11,5% des voies est une bonne illustration de l’importance de la faible densité de population et du petit nombre de kilomètres d’autoroute. Sur 179 personnes tuées sur cette période, 29 ont perdu la vie sur la route d'Auc, la célèbre N124. Elle devance sans surprise l'autre grand axe du Gers, la N21 du Lot-et-Garonne (Astaffort) à Miélan.

Ds le #Gers, 500 motards contre les 80 km/h. Comme ttes les mesures de sécurité qui ont suscité des résistances au début, j'espère que celle-là fera l'unanimité ds 2 ans qd ne ferons le bilan. https://t.co/Qe4DYfHQ4T — via @lemondefr — Jean-René Cazeneuve (@jrcazeneuve) March 11, 2018

► Dans le Tarn : à noter la faible longueur de la N112, 19 km sur laquelle on compte cependant 7 tués, sans doute dû à un trafic élevé. Presque toutes les routes en rouge de la carte sont réparties à l’ouest d’une ligne Albi-Castres, dans la partie la moins montagneuse du département. La D988 entre Gaillac et Saint-Sulpice est la plus dangereuse.

7 morts sur 19 kilomètres entre Castres et Labruguière

► Dans le Tarn-et-Garonne : même statistique qu'en Haute-Garonne : Les 9 voies où ont été observés les plus grands nombres de tués, représentant seulement 16% de la longueur totale des routes sans central, concentrent 51% des tués. Parmi elles, la D999 de Montauban à Gaillac, la D14 entre La Ville-Dieu-du-Temple et Larrazet et la D128 entre Montauban et le Gers (Mauvezin).

► Dans le Lot : La totalité ou presque des routes sur lesquelles se sont produits les accidents mortels sont des RD orientées grosso modo est-ouest. La D720 entre Vayrac et la Corrèze ne fait que 13 km mais a tué 4 personnes. La D811 le long de la Vallée de la Dordogne est le deuxième axe le plus accidentogène.

► En Ariège : 4 voies, 56% des victimes. 21 morts en dix ans sur la N20 évidemment, devant la D624, petite route près de la Haute-Garonne autour de La Louvière-Lauragais.

► En Aveyron : l'étude est biaisée par l'évolution de la N88. On notera que c'est l'ex-D1 entre Souyri et Rignac qui affiche le plus mauvais ratio (26 km, 12 morts).