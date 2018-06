Le changement concerne toutes les routes secondaires, nationales ou départementales bidirectionnelles (à double sens) sans séparateur central.

Selon le gouvernement il s'agit d'une mesure de prévention routière qui pourrait sauver 300 à 400 vies par an en France. Mais la mesure est plutôt mal perçue par les automobilistes, notamment dans certaines zones rurales de Gironde où les longues lignes droites sans intersections sont propices à un certain "laisser-aller" sur le champignon.

Au Barp, dans le Val de l'Eyre, de nombreux habitants crient au scandale. A la sortie de la maison de la presse ils livrent très facilement leurs commentaires au micro de France Bleu Gironde. Petit florilège ...

Ici on a des routes toutes droites et bien larges ... moi je roule à 110 ! 80 ça va créer des tensions. Il y aura toujours quelqu'un plus pressé que les autres. Du coup on va augmenter le risque d'accident.