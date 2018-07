Une quarantaine de panneaux à remplacer par 8 équipes (soit 48 personnes) sur le département du Calvados : autant dire que le changement de signalisation n'aura pas durer longtemps. Ce lundi à midi, tous les anciens panneaux à 90 km/h concernés avaient disparu. Une action très rapide comme le reconnait David Billy, chef de centre : "on met plus de temps à poser la signalisation pour intervenir en toute sécurité." Comme c'est le cas, par exemple, en ce lundi matin sur la 2 fois 2 voies - très passante - entre Caen et Douvres-la-Délivrande.

En deux temps, trois mouvements, l'opération est effectuée. Christophe Jibeaux est adjoint technique au Conseil Départemental : "Il y a juste à installer deux brides (système d'accroche avec à chaque fois deux boulons). Ca prend un petit quart d'heure." Un changement de fournisseur a même permis de simplifier le travail à effectuer.

Yann Torlasco, Directeur des routes et David Billy, Chef de centre à Mathieu © Radio France - Philippe Thomas

Une facture de 5500 euros prise en charge par l'Etat

Le Calvados a préféré attendre le 2 juillet pour changer ses panneaux, contrairement aux départements voisins de l'Orne et de la Manche. "Au final sur tout le département du Calvados, il y a avait une quarantaine de panneaux à changer répartis sur tout le territoire. C'est une opération faite en une demi-journée", explique Yann Torlasco, directeur des routes, "on a donc estimé que ce n'était pas nécessaire d'anticiper car cela aurait entraîné une double intervention. Il aurait fallu installer les panneaux la semaine dernière et intervenir à nouveau pour enlever le film plastique. On a estimé que c'était plus rapide de tout faire en une seule étape." D'autant que si l'Etat rembourse sur facture le prix des panneaux, 5500 euros dans le cas présent, il ne prend par en charge le coût de la main d'oeuvre.

Une décision qui a poussé les conseillers départementaux de l'Orne à adopter une motion - symbolique - pour dire qu'ils ne souhaitaient pas faire d'avance à l'Etat sur le coût de ces panneaux, 110 au total pour une somme estimée à 25 000 euros... même si dans les faits 9 sur 10 ont déjà été installés.