Ce dimanche matin, le JDD publie une étude de la Ligue contre la violence routière. Elle recense les routes départementales et nationales où il y a le plus d’accident mortels. Sans surprise dans la Drôme, il s’agit de la Nationale 7. En Ardèche, la RD 86.

Drôme, France

Alors que le décret sur les 80km/h vient d’être publié au Journal Officiel pour une mise en application le 1er juillet, un rapport de la Ligue contre la violence routière vient appuyer les arguments du gouvernement. Le JDD publie ce dimanche matin 92 cartes avec les axes routiers les plus mortels.

L’auteur de cette étude est le spécialiste de l’accidentologie, le professeur Claude Got. Il affirme : "C'est justement sur les voies en bon état où l'on roule vite que l'on se tue le plus. _En cause : la vitesse et le trafic élevé_."

Carte des voies à l’accidentalité la plus forte dans la Drôme. (Tracés réalisés par Claude Got pour la Ligue contre la violence routière) - IGN – Géoportail

194 tués sur les voies sans séparateur médian en Ardèche, entre 2006 et 2015.

Avec 29 tués entre 2006 et 2015, la RD 86 est la route sans séparateur médian la plus mortelle en Ardèche. Dans la Drôme, il s’agit de la Nationale 7, avec 50 morts.