Passage en "horaires allégés" dès mardi dans les transports en commun de Nîmes Métropole

Pour répondre aux annonces du Président de la République Emmanuel Macron, les services de Nîmes Métropole ont commencé à réorganiser leurs missions afin de s’adapter au renforcement des restrictions sanitaires. Si les services « Eau » et « Déchets » restent inchangés, plusieurs mesures liées aux transports en commun entreront en application dès ce mardi 6 avril 2021 pour prendre en compte la fermeture des établissements scolaires tout en garantissant la continuité du service public.

Des réorganisations dans les transports

Les transports en commun sont réorganisés avec un passage en « Horaires Allégés », vacances scolaires, pour l’intégralité du réseau. Horaires disponibles aux arrêts, sur le site internet et sur l’application mobile. Aucune ligne TEMPO ne circulera. Les lignes de 71 à 87 fonctionneront uniquement en réservation sur le site internet tangobus.fr, ou au 0970 818 638 . En revanche, il est prévu le maintien des services Handigo et de la navette Vaccination pour les 75 ans et plus.

La boutique TANGO reste ouverte aux horaires suivants : du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ;

S’ils le peuvent, les usagers sont invités à recharger leurs abonnements ou acheter des titres de transport de manière dématérialisée aux distributeurs de titres, sur la boutique en ligne ou sur l’application M’ticket.

Toutes les infos sur les transports en commun ICI.



Collecte & traitement des déchets maintenus

- Je sors mes poubelles comme d’habitude ;

- Je jette mes déchets sanitaires dans un sac que je ferme avant de le mettre dans le sac d’ordures ménagères ;

- Je continue à faire le tri de mes emballages recyclables sans les laver ;

- Je me rends à la déchèterie aux horaires habituels (Cf. Voir le détail des horaires des déchèteries de Nîmes Métropole : ICI pour les particuliers et ICI pour les professionnels).

Toutes les infos sur la collecte et le traitement des déchets ICI.