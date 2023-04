Passe Navigo : la plateforme pour demander le remboursement prolongée jusqu'au 20 avril

Si vous ne l'avez pas fait, il vous reste quelques jours supplémentaires pour demander le remboursement de votre passe Navigo. La plateforme Internet dédiée devait fermer ce vendredi 14 avril. Mais Ile-de-France Mobilités (IDFM) a décidé de prolonger son ouverture jusqu'au jeudi 20 avril, "pour qu'un maximum de Franciliens puissent en bénéficier", indique l'autorité organisatrice des transports dans un communiqué.

Cette indemnisation exceptionnelle a été décidée par Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France pour compenser la dégradation de la qualité des transports à la fin de l'année 2022. Elle dédommage à hauteur d'un demi-mois d'abonnement (37,60 €) les détenteurs d'un passe Navigo. Pour en bénéficier, il faut pouvoir justifier d'au moins trois mensualités de septembre à décembre dernier.

Depuis sa mise en ligne le 14 mars, un peu moins de la moitié des personnes éligibles ont fait la demande et ont déjà été remboursées (1,4 million de dossiers validés sur 3,4 millions de personnes éligibles). Le site avait connu quelques perturbations au moment du lancement, face à l'affluence.

Une indemnisation supplémentaire pour des usagers des RER B et D

À ce dédommagement s’ajoute un remboursement versé aux usagers des lignes de RER et de train les plus dégradées, conformément aux contrats signés avec la RATP et la SNCF depuis deux ans. Ce remboursement se déclenche chaque année, en cas de ponctualité inférieure à 80% pendant au moins trois mois, en cas de grèves longue durée ou de perturbations exceptionnelles.

Pour 2022, cinq axes sont concernés. Sur le RER B : Aulnay-sous-Bois/Mitry-Claye, Aulnay-sous-Bois/Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV, Saint-Rémy-lès-Chevreuse/Parc de Sceaux, Robinson/Bourg-la-Reine. Sur le RER D : Goussainville/Creil.