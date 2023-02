Passe Navigo : les abonnés seront remboursés de 37,60 € pour les retards en 2022

Un geste pour tous les abonnés réguliers des transports en Ile-de-France. Les détenteurs du passe Navigo seront dédommagé de 37,60 euros, soit un demi-mois d'abonnement, a annoncé ce jeudi Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France Mobiltés (IDFM), l'autorité organisatrices des transports dans la région. Pour en faire la demande, il sera nécessaire de s'inscrire sur une plateforme qui ouvrira le 14 mars pour un mois.

"Nous avons décidé d'indemniser d'un demi-mois tous les Franciliens ayant acheté trois forfaits mensuels sur les quatre derniers mois de 2022", a annoncé la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, lors d'une conférence de presse. Sont aussi concernés les titulaires d'un Navigo annuel, passe Imagin'R ou sénior. prétendre à ce dédommagement en compensation de la dégradation du service entre septembre et décembre 2022 dans les bus et métros.

Remboursement supplémentaire pour les usagers des RER B et D

Certains usagers du RER pourront en plus prétendre à une indemnisation supplémentaire, sur les braches où la ponctualité a été inférieure à 80% pendant plusieurs mois. Ce remboursement cumulable avec les 37,60 euros, concerne sur le RER B, les branches Aulnay-Mitry, Aulnay-CDG2, Saint-Rémy-Bourg-la-Reine, Robinson-Bourg-la-Reine et la branche Creil-Goussainville du RER D.

Pour trois mois à moins de 80% de régularité, chaque usager de ces lignes se verra rembourser un demi-mois de son titre de transport et pour six mois, ce sera un mois entier. Au total, les indemnités peuvent aller jusqu'à 112,80 euros si on les cumule.

L'espace dédommagement en ligne d'IDFM ouvrira le 14 mars et il sera possible de faire sa demande pendant un mois, en communiquant simplement son numéro de Pass Navigo ou des relevés bancaires prouvant les paiements. Pour les usagers du RER, il faut en plus présenter un justificatif de domicile ou d'employeur prouvant l'utilisation régulière de ces lignes.

Au total, 3,4 millions d'usagers des transports sont éligibles à ces remboursements pour un montant total de 67 millions d'euros.