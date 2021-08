Passe sanitaire : à la gare de Rennes, "un dispositif toujours en rodage"

Pas de cohue en gare de Rennes ce lundi 9 août, malgré les départs en vacances. Dans le hall central, plusieurs agents SNCF, gilet bleu ciel sur le dos, sont postés devant l'accès au quai numéro cinq. Dans leurs mains, des téléphones permettant de vérifier le passe sanitaire des passagers du train à destination de Paris Montparnasse. En effet, depuis ce lundi 9 août, le passe est obligatoire pour monter dans un train longue distance. Sont concernés les TGV et les Intercités, mais pas les TER.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un dispositif fluide, mais encore défaillant

"Les contrôles seront faits de manière aléatoire et selon le flux de passagers" nous détaille-t-on à la SNCF. Ce lundi, les contrôles se passent bien comme en témoigne Xavier, voyageur accompagné de ses enfants : "Ca s'est bien passé, c'est fluide. On avait mis les billets et les passes sur l'application photos de notre téléphone, ça permet d'aller assez vite. Il n'y a rien de choquant là-dedans, au contraire je trouve que c'est normal." Il faut dire que les voyageurs sont prévenus en amont comme le confirme Noémie : "J'avais reçu un SMS. Mais même, je pense que tout le monde le sait, on se passe le mot entre copines, je pense que l'information est bien passée."

Une information qui n'est peut-être pas passée pour tout le monde : devant nos yeux, deux jeunes filles se font refuser l'accès car l'une d'entre elle n'a pas de passe valable en sa possession. Et pourtant, elles parviennent à redescendre jusqu'au tunnel souterrain qui permet d'accéder aux quais, là où aucun contrôle de passe sanitaire n'est effectué, puis à accéder au train. "Le dispositif est encore en rodage" explique la SNCF.

Pour permettre aux voyageurs d'obtenir un passe plus facilement, la SNCF a installé un stand de tests antigéniques sur l'esplanade sud de la gare, qui devrait être opérationnel dans les prochains jours.