Passer son code de la route à La Poste, c'est devenu banal

En moins d'un an, il est quasiment devenu normal de passer son examen du code de la route dans les locaux de La Poste. Plus de 12.000 personnes l'ont fait, grâce à des tablettes tactiles.

La Poste a obtenu il y a un an de l'Etat l'agrément pour se substituer à la préfecture pour l'examen du code de la route. Objectif : réduire les délais d'attente.

Ce sont 12.300 candidats qui ont passé l'examen depuis le mois de Juillet 2016 : 9.000 l'an dernier et 3.300 depuis janvier. En Vaucluse, on compte en moyenne 14.000 candidats par an.

A terme, quasiment tout le monde passera le code à La Poste, sauf ceux qui pratiquent mal le français ou des cas particuliers comme les détenus toujours gérés par des inspecteurs de la préfecture.

Il y a 24 sessions chaque semaine (et sur quatre jours) au centre d'examen principal de La Poste centre d'Avignon, des sessions sont aussi organisées à Orange et Pertuis.

Parmi les candidats, certains viennent accompagnés de leurs formateurs d'auto-école. "C'est individuel, c'est beaucoup mieux pour leur concentration. Ils sont beaucoup plus détendus que devant l'examinateur", constatent deux monitrices d'auto-école.

Ils passent l'examen sur tablette, avec des questions tirées au sort, et les intitulés énoncés dans les casques à mettre sur les oreilles.

Aucun candidat n'a les mêmes questions

Les tablettes sont distribuées au dernier moment, car "les jeunes ont toujours tendance à vouloir jouer avec les tablettes", remarque Martine Cambrelier de la direction de La Poste en Vaucluse.

Aucun candidat n'a les mêmes questions. Pas de triche possible. Et révision obligatoire "sur le téléphone, l'ordinateur, le livre...", précise un candidat pas stressé au moment de prendre sa tablette.

Les questions sont posées en rafales, toutes les 20 secondes. L'examen dure environ 20 minutes.

Le syndicat Sud PTT Vaucluse regrette que La Poste se diversifie bien loin de ce qui est son cœur de métier : le courrier ou même la banque.

Pour connaitre le calendrier des sessions , les heures et les places disponibles, c'est sur le site de La Poste.