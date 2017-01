Pastille Crit'Air : gare à l'arnaque, un site propose la vignette à 19,85 euros au lieu de 4,18 euros

La vignette automobile "Crit'Air" que la ministre de l'environnement Ségolène Royal veut rendre obligatoire d'ici le mois d'avril en cas de pic de pollution coûte 4,18 euros. Mais un site la propose à plus de 19 euros !

Désormais, en cas de pic de pollution durable dans l'agglomération grenobloise, les voitures les plus anciennes doivent rester au garage. Et pour identifier les véhicules, une vignette a été mise en place. Début janvier, la ministre Ségolène Royal a précisé que ces vignettes seraient obligatoires en cas de pic d'ici le mois d'avril. Un 1,4 million de vignettes ont déjà été commandées en France (150 000 dans l'agglomération grenobloise). Ce certificat appelé "Crit'Air" coûte 4,18 euros. Mais sur internet, des petits malins tentent de profiter de la crédulité des automobilistes.

Une vignette à 19,85 euros au lieu de 4,18 euros

Si on tape "Crit'Air" suivi de "vignette" et "Grenoble" dans un célèbre moteur de recherche, le premier résultat nous oriente vers ce site : www.crit-air.fr. À première vue, il s'agit d'un portail tout ce qu'il y a de plus officiel. Sur le site, on trouve effectivement beaucoup d'informations sur les nouvelles vignettes. Et on peut donc en acheter une. On saisit son nom, la plaque d'immatriculation de son véhicule et, au moment de payer, surprise... la note est de 19,85 euros ! Or, la vignette coûte 4,18 euros.

L'explication du prix... © Radio France - Lionel Cariou

Alors bien sûr, le site vous explique que le service comprend notamment un service d'aide par téléphone. Mais tout de même... c'est pratiquement cinq fois plus cher que le prix normal ! Nos confères du magazine Auto Plus ont commandé une vignette sur ce site. Ils l'ont bien reçue. Mais mieux vaut tout de même se rendre sur le site officiel du gouvernement. La commande n'est pas plus compliquée, et on débourse bien 4,18 €.

