VIDEO - Patrouilleurs sur autoroutes : le danger et les insultes au quotidien

Chaque semaine depuis le début de l'année, six fourgons de patrouilleurs sont heurtés sur les autoroutes françaises. Des opérations de sensibilisation sont organisées les 20 et 21 octobre à l'occasion des départs en vacances de la Toussaint. Des patrouilleurs témoignent des dangers de leur métier.

Une voiture lancée à pleine vitesse qui percute par derrière un fourgon de patrouilleurs. L'accident s'est produit le 18 juillet 2017. Un agent d'autoroute et le conducteur de la voiture ont été grièvement blessés. A l'occasion des journées nationale de sécurité des personnels d'intervention sur autoroute, une reconstitution a été organisée vendredi sur la place Vauban, derrière les Invalides à Paris. La voiture ne roulait qu'à 70 km/h mais déjà le bruit est impressionnant. On imagine le fracas que cela peut causer sur l'autoroute à 110 ou 130 km/h.

Le bruit c'est d'ailleurs ce dont se souvient Guenael Kernen, agent de la Direction interdépartementale des routes d'Ile-de-France (DiRIF). Le chef du centre d'exploitation de Chevilly-LaRue a vécu deux accidents. Le premier, c'était dans un échangeur. Une voiture fait un tête à queue et le percute. Par chance, il n'a rien. "Le deuxième, c'est une personne qui a voulu mettre fin à ces jours, raconte le jeune homme. Elle a foncé sur notre engin avec sa voiture. Quand j'ai entendu le bruit du crash test, ça m'a donné des frissons. Je me suis revu cette nuit-là, à entendre ce bruit. Ce sont des choses qui restent".

En ile-de-France, comme dans tout le pays, la DiRIF constate aussi une recrudescence des accidents. Depuis début 2017, 26 fourgons ou flèches lumineuses ont été heurtés. Beaucoup d'inattention mais aussi des gens qui, pour gagner du temps, accélèrent quand ils voient que la route va être rétrécie et se rabattent au dernier moment, parfois trop tard. "L'an dernier, on a un motard qui a percuté une flèche. Vous imaginez que quand vous roulez à plus de 100 km/h, c'est la flèche qui gagne. On a aussi des automobilistes qu'on est obligé de désincarcérer", explique Michèle Labonne, chargé de sécurité et prévention à la DiRIF.

En plus des accidents, il faut aussi faire avec les insultes. C'est quotidien, témoigne Xavier, un agent de la Dirif. "Les gens nous voient comme une gêne. Quand on ferme une route, ils passent quand même entre les cônes, nous frôlent à pleine vitesse et nous insultent. L'autre jour, on m'a traité de roi des cons", s'amuse cet agent de la DiRIF. Mais s'il prend ces désagréments avec humour, il sait qu'il risque sa vie chaque jour. "Quand un camion nous frôle à 110 km/h, le fourgon tremble. On prie chaque jour pour rester entier".