Pau, France

Le vélo, une épine dans le pied pour la municipalité. Vendredi soir, peu après minuit, les associations pour la défense du vélo à Pau, ont reçu un mail d'un certain Kriss Vroome. L'anonyme s'octroie la paternité d'une inscription sur le bitume du boulevard Tourasse. À l'occasion de la 18e étape du Tour de France 2018, la municipalité avait alors inscrit "Pau aime le Tour". Un "et le vélo? " a été rajouté à la suite. Un moyen d'alerter sur le retard de la politique du vélo promise par François Bayrou.

"Mettre cette inscription à deux cents mètres d'un endroit où un cycliste est mort et où on n'a rien fait, c'est un peu honteux. C'est symbolique. Il n'y a aucune attention donné au vélo", fustige Sébastien Lamy, secrétaire de l'association Pau à vélo. En mai 2017, Léa, une jeune étudiante de 22 ans avait été tuée, fauchée par un poids lourd alors qu'elle se trouvait à l'intersection du boulevard Tourasse et de l'avenue de Buros. Plus d'un an après, la voirie est restée à l'identique. Aucun marquage, ni amélioration n'ont été réalisés.

à lire Pau : une cycliste de 22 ans tuée par un poids lourd ce vendredi matin

Une politique du vélo absente

Durant sa campagne électorale de 2014, le maire François Bayrou s'était engagé à réaliser des actions en faveur des déplacements à vélo. Parmi les onze proposées, des signalétiques favorables aux vélos et la sécurisation des itinéraires existants. " J'ai fait un plan vélo qui a été présenté en octobre dernier mais je n'ai pas le pouvoir de le mettre en oeuvre ", explique Pascal Boniface, élu en charge du vélo. Il reconnait des retards dans la politique de la ville. Le maire " François Bayrou a pris des engagements par écrit, lors de sa campagne électorale. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il les tiendra et que tout sera réalisé avant la fin de son mandat", conclut-il.

Pascal Boniface, en charge du vélo à Pau Copier

Selon le Baromètre Cyclabilité de la Fédération des Usagers de la Bicyclette réalisé en 2017 sur 360 communes françaises, Pau a été désignée comme une "ville plutôt défavorable" au vélo. À l’inverse Strasbourg, Grenoble ou encore La Rochelle sont en haut du podium.