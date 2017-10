Pau : de grosses pertubations à prévoir sur le réseau Idelis ce vendredi

Les personnels du réseau de transports de bus répondent à un appel à la grève national d'une intersyndicale pour dénoncer leur évolution de carrière. Mais les agents palois dénoncent aussi la dégradation de leurs conditions de travail avec les travaux du BHNS.

Attention si vous devez prendre le bus pour aller au boulot ou étudier ce vendredi 20 octobre, le réseau Idelis sera très perturbé ! Avec seulement 1 bus sur 4 en circulation et une centaine de salariés est en grève sur les 326 du syndicat de transport.

Les agents se joignent à l'appel national de trois syndicats : la CGT, FO et l'UNSA pour défendre leur parcours professionnel (leur plan de carrière, leur évolution). Mais les agents d'Idelis dénoncent aussi des problématiques propres à l'agglomération paloise : les travaux du BHNS qui perturbent leurs horaires et leurs conditions de travail.

Pour Jean-Claude Berger est le délégue syndicat Force ouvrière, Idelis n'a pas anticipé les problèmes.

On prend beaucoup de retard dû aux déviations et on comprend l'exaspération de notre clientèle qui arrive en retard. On arrive au terminus et on doit repartir aussitôt pour rattraper le retard. On reste parfois 4h sans s'arrêter.