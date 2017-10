Pau : environ 50 motards mobilisés contre les vignettes et les restrictions en centre-ville

Environ 50 motards ont manifesté dans les rues de Pau ce samedi, du Zénith à la préfecture, à coups de klaxons et de bruits de moteurs qui chauffent. Ils ont voulu se faire entendre sur les futurs restrictions environnementales qui touchent les véhicules les plus anciens à deux ou quatre roues.

L'association des "motards en colère" a réuni environ 50 personnes ce samedi dans les rues de Pau. Les manifestants sont très remontés contre les restrictions mises en place progressivement dans les centre-villes pour limiter la pollution.

Les motards ont l'amour de leur machine. Ils l'a bichonnent pour la garder le plus longtemps possible. — Guillaume Pollart

D'ici 2020, environ 20 villes seront interdites aux véhicules les plus anciens, qu'ils aient 2 ou 4 roues, et les véhicules plus récents auront besoin d'afficher une vignette de couleur, appelée "Crit-Air".

"Une voiture ça bouchonne, ça stagne, ça déclenche beaucoup plus de pollution." — Guillaume Pollart, le coordinateur adjoint FFMC 64. Copier

Pau n'est pas encore concerné par cette mesure, mais le sera peut être à l'avenir. C'est ce que craint l'association des "Motards en colère" qui a organisé la manifestation. La ville de Paris a été la première cette année à mettre en place ces vignettes, qui limitent l'accès au centre-ville. D'autres grandes agglomérations devraient suivre, y compris Bordeaux, Toulouse, et Bayonne.