Pau : le fébus dévoilé aux Palois

Pau, France

"On saute dans le XXIéme siècle" s'est réjouit François Bayrou avant de dévoiler le nouveau bus à hydrogène de la ville. À l'intérieur de ce bus de 18 mètres : beaucoup d'espace, sièges en cuir et du bois en hauteur. Plusieurs dizaines de Palois sont venus ce vendredi admirer ce nouveau moyen de transport à hydrogène, qui devrait être mis définitivement en service fin décembre. "C'est vraiment une très belle réussite, il est magnifique. De bois et de cuir il est superbe et imposant. Les Palois peuvent être fières de leurs transports" s'enthousiasme Véronique, une habitante curieuse venu admirer le nouveau bus.

Je suis arrivée à Pau par le funiculaire, j'ai vu les Pyrénées, ça a réellement marqué ma vie. Je me suis dit que je n'allais pas pouvoir faire mieux que le paysage."Julien Gaubert, le designer de Fébus.

Le bus circulera toutes les 5 minutes entre la gare, le centre-ville, les halles, le boulevard alsace lorraine, l'Université pour finir sa course près de l'hôpital. Les curieux seront autorisés à visiter l'intérieur lorsqu'il sera exposé à la Foire exposition de Pau, du 14 au 22 septembre.