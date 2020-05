Pau : le funiculaire reprend du service ce mercredi

Le funiculaire de Pau rouvre ce mercredi, pour permettre de faciliter la liaison entre la gare et le boulevard des Pyrénées. Dans des conditions adaptées à la situation sanitaire.

C'est ce mercredi 20 mai, à partir de 7 heures, que le funiculaire de Pau va à nouveau circuler. Il avait été arrêté au moment du confinement et de l'épidémie de Covid-19. Dans un premier temps, les horaires seront adaptés, et il faudra se plier à un certain nombre de consignes sanitaires.

Les horaires

De 7h à 12h30, puis de 13h à 19h les mercredi 20 et vendredi 22 mai ;

De 7h30 et 12h30, puis de 13h à 18h15 le jeudi 21 mai (Ascension) ;

Fermé les samedi 23 et dimanche 24 mai ;

De 7h à 19h en continu à partir du 25 mai.

Les mesures sanitaires à respecter

Port du masque obligatoire ;

12 personnes en cabine (4 par étage) contre 30 habituellement ;

Possibilité de faire monter une personne à mobilité réduite par trajet, dans le compartiment du chauffeur ;

Deux vélos maximum embarqués par trajet.

La ville précise que le retour aux horaires "habituels" se fera en même temps que le déconfinement total, et que d'ici là, les horaires et dispositions pourront s'adapter en fonction de l'évolution sanitaire.