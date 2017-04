Pau : nouvelle mobilisation pour sauver le train de nuit, la "Palombe Bleue"

Les défenseurs des trains de nuit ont manifesté ce vendredi soir en gare de Pau, contre la suppression de la ligne Hendaye-Paris, connue sous le nom de "Palombe Bleue". Cet itinéraire doit être définitivement supprimé en juillet prochain, en même temps que l'ouverture de la ligne TGV Bordeaux-Paris.

Comme les autres trains de nuit, la "Palombe Bleue" était en sursis depuis quelques années. La fréquence des trains nocturnes entre Pau et Paris a déjà été réduite, pour ne circuler aujourd'hui uniquement les weekends et pendant les vacances scolaires. Ce rythme devrait s'arrêter net cet été, au moment de l'ouverture de la ligne à grande vitesse (LGV) entre Bordeaux et Paris.

Sur le quai A de la gare de Pau, en attendant la "Palombe Bleue". © Radio France - MK

Cette décision prise par le gouvernement et justifiée par des choix économiques, fait bondir le syndicat CGT Cheminots et des associations d'usagers, qui ont appelés à se rassembler ce vendredi soir en gare de Pau. Ils étaient plusieurs dizaines sur le quai de la gare au moment du départ du train à 21h57.

"Le taux de remplissage est de 86% pour ces Palombes Bleues" annonce Julien Delion, CGT Cheminots.

Pour les habitués de la ligne aussi, le voyage la nuit entre le Béarn et Paris a bien des avantages. Il permet en particulier, d'économiser une nuit d'hôtel, et d'arriver avant 8h du matin à Paris.

"A chaque fois qu'on les a pris ces trains, on était à 6 dans les compartiments."