Pays basque intérieur : quelles alternatives à la voiture ?

Ce samedi 23 septembre se tenait à Banca la 1ère journée de la mobilité durable au Pays basque. Une journée dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Ou comment se déplacer autrement qu'en voiture à la campagne.

Ici pas de métro, pas de tramway, très peu de bus. Ici les routes sont sinueuses, et ça grimpe ! Ici, c'est la vallée des Aldudes, Baigorry, Banca, Urepel, Saint-Jean-Pied-de-Port. Pour se déplacer, les habitants n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Pourtant, des initiatives se font jour, comme celle d'une navette mise en place depuis un an, à titre expérimental, et prise en charge depuis peu par la Communauté d'agglomération Pays basque. Elle devrait d'ailleurs être pérennisée ces deux prochaines années. Mais cette navette n'aura un véritable sens, ne pourra se développer que si la "colonne vertébrale" des transports en commun dans le secteur : la ligne SNCF Baigorry-Bayonne, rouverte il y a deux ans, s'adapte aux besoins des usagers insiste Romain Mathey, chargé de mission projet ferroviaire et mobilité à l'agence d'urbanisme Atlantiques et Pyrénées.

"Il faut pouvoir donner du sens à la ligne Baigorry-Bayonne en terme de desserte et être en phase avec les attentes des usagers (...) revoir les horaires et les tarifs" - Romain Mathey Copier

Pour une meilleure optimisation de la ligne Baigorry-Bayonne, une première réunion de travail entre la Communauté d'agglomération Pays basque et la Région Nouvelle Aquitaine aura lieu le 11 octobre prochain. Denis Vincent, directeur adjoint du lycée agricole de Saint-Jean-Pied-de-Port et membre de l'association des parents d'élèves du lycée de Navarre et du collège de la Citadelle (de Saint-Jean-Pied-de-Port également) espère qu'elle sera fructueuse.

Exemple de problématique engendrée par les horaires inadaptés de la ligne Baigorry-Bayonne / Denis Vincent Copier

Vélo électrique, calèche, tous les moyens sont bons pour se déplacer en douceur. © Radio France - Valérie Menut

En plus de faire l'état des lieux, cette 1ère journée de la mobilité en milieu rural ce 23 septembre à Banca a également été l'occasion d'approcher des modes de circulation douce, comme le vélo électrique. Ou la calèche !

Reportage à Banca Copier

Michel Oçafrain, le maire de Banca, ne voit que des avantages au développement de la mobilité durable. "C'est aussi un enjeu démographique" pour la commune (350 habitants) précise-t-il. Copier