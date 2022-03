Pays Basque : l'échangeur de l'A64 de Mouguerre-Bourg fermé provisoirement

Si les fermetures partielles d'échangeurs ne sont pas rares, elles interviennent en général la nuit. Ce mardi 8 mars, c'est en journée, entre 10h et 16h30, que la bretelle de sortie n°1.1 de l'autoroute A64, à Mouguerre-Bourg, sera interdite aux véhicules dans le sens Toulouse-Bayonne. La société Vinci Autoroutes explique que cette mesure doit permettre d'assurer la sécurité des usagers et de ses propres agents qui doivent effectuer des travaux d'entretien sur ce secteur.

Un itinéraire de déviation

L'exploitant va mettre en place des itinéraires de déviation. Les conducteurs en provenance de Toulouse seront ainsi invités à poursuivre leur route jusqu'à la sortie suivante (n°1) à Saint-Pierre-d'Irube / centre commercial Ametzondo afin d'effectuer un demi-tour sur l'échangeur et de repartir sur l'autoroute A64 en direction de Toulouse. Ils pourront alors prendre normalement la sortie de Mouguerre-Bourg (n° 1.1) dans ce sens-là.

Respecter le corridor de sécurité

Par ailleurs, dans son communiqué, Vinci Autoroutes appelle les conducteurs "à redoubler de vigilance lorsqu'ils arrivent aux abords du chantier" et à réduire leur vitesse, garder les distances de sécurité et respecter le corridor de sécurité. Instauré depuis septembre 2018 en France, ce dernier consiste à laisser une voie libre entre soi et le danger éventuel, que ce soit des travaux, un accident ou toute intervention. En 2021, quarante véhicules patrouilleurs ont été heurtés sur le seul réseau Vinci et déjà 7 depuis le début de l'année 2022.