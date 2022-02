Pays Basque : le trambus prolongé jusqu'à Bassussarry, la vitesse abaissée à 70km/h sur le RD932

Le terminus de la ligne 2 du trambus sera installé à proximité du Golf du Makila à Bassussarry d'ici la fin 2024. La limitation de vitesse sur la deux fois deux voies entre Bayonne et Ustaritz, la RD 932, va être abaissée de 110 à 70 km/h pour permettre la création de voies dédiées aux bus. L'objectif est de faire diminuer le trafic sur l'entrée la plus empruntée de l'agglomération bayonnaise.

Diminuer le trafic sur l'entrée la plus empruntée de Bayonne

Après de longs mois d'interrogations et de tergiversations, les arbitrages ont finalement été pris, a annoncé le président de l'agglomération Pays Basque, Jean-René Etchegaray, lors de sa conférence de rentrée ce mercredi 9 février. Depuis sa mise en service en avril 2021, la deuxième ligne du trambus s'arrête, au sud, devant le collège Marracq à Bayonne. Mais depuis le début du projet, il est prévu de la prolonger jusqu'à l'entrée de l'agglomération. Le problème était de décider où, entre le secteur de Maignon, à proximité de la bretelle de l'autoroute A63 et Bassussary, à proximité de la RD 932, l'axe le plus emprunté pour accéder à Anglet et Bayonne, avec 26700 véhicules par jour en moyenne.

La ligne 2 du Trambus ira finalement jusqu'au rond point du Golf du Makila, face à la zone d'activité à Bassussary. Un parking relais va y être aménagé. Il sera gratuit pour les abonnés à "txik txak", le réseau de transports de l'agglomération pays basque. Les voyageurs pourront également poursuivre le trajet en bus jusqu'à Espelette, via Ustaritz, Larressore et Cambo-les-Bains, grâce à la correspondance de la ligne 14.

Le trambus en site propre sur la deux fois deux voies

Et pour rendre ce trajet en bus plus attractif que la voiture, la T2 bénéficiera d'une voie en site propre, une voie réservée, entre le rond point de Compagnet et celui du Makila. Pour ce faire, tout en conservant deux voies pour les autres véhicules dans les deux sens, le syndicat des mobilités de l'agglomération Pays Basque va demander au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, décisionnaire en la matière, l'abaissement de la limitation de vitesse sur cette portion de la RD 932 de 110 à 70 km/h.

En effet, avec une limitation à 110km/h, la réglementation rend obligatoire la présence de bandes d'arrêt d'urgence (B.A.U.) et prévoit des voies de circulation plus larges. L'abaissement de la vitesse de 40 km/h va permettre de supprimer les BAU et de réduire les voies. Elle est par ailleurs nécessaire pour sécuriser la circulation des bus.

Ce rallongement de près de 5 kilomètres de la ligne 2, en partie en site propre, devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2024 selon le calendrier du syndicat des mobilités dont les détails n'ont pas été précisés.