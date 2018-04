Pays Basque, France

210 motards en colère ont défilé entre Biarritz et Bayonne ce samedi après-midi pour dénoncer l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire à compter du 1er juillet prochain. "Un racket de l'Etat qui va augmenter la rentabilité des radars" s'insurgent-ils, "et non une véritable mesure pour faire baisser la mortalité sur les routes. La sécurité, elle passe par la prévention, l'éducation, l'amélioration de l'état des routes et un comportement responsable : savoir conduire et savoir se conduire".

L'argument du gouvernement ne tient pas la route pour Bernard Henriot, coordinateur de la Fédération Française des Motards en Colère 64

Bernard Henriot, coordinateur FFMC 64 Copier